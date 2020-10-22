Шнуров высмеял обедневших Валерию и Пригожина. «Отдыхают, как бедняжки, скромненько»

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей Шнуров высказался по поводу отпуска Валерии и Иосифа Пригожина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение певице Валерии и ее супругу продюсеру Иосифу Пригожину. Артист высмеял отпуск семейной пары на своей странице в Instagram.

«Отдыхают, как бедняжки, скромненько совсем бюджетно», — написал Шнуров. Он иронично отметил, что Валерия и Пригожин проводят отпуск не на Мальдивах, а в Дубае.

Конфликт между Шнуровым, Пригожиным и Валерией разгорелся из-за высказывания мужа певицы Наташи Королевой Тарзана (Сергея Глушко). Он заявил, что власти во время кризиса должны помогать артистам вместо пенсионеров и врачей. Его заявление поддержал Иосиф Пригожин. В ответ на это Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал «людей божьих» помочь продюсеру и его супруге «кто чем может на еду».

Позже продюсер разозлился на Шнурова — в том числе из-за того, что тот привлек в конфликт певицу Валерию, и пообещал музыканту «отдельный мужской разговор». Пригожин также посоветовал музыканту обратиться в психиатрическую больницу, передает агентство Nation News.

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Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или всё-таки свели? Вот, те раз, и здравствуй снова, Йося с Лерой, словно бай, Нет, не на Мальдивах, что вы, Это толко лишь Дубай. Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки, Скромненько совсем бюджетно. Солнцу подставляя ляжки, Шашлычки лежат на блюде, В окнах плещутся моря. Жалко их, конечно, людям, Чем помочь?, - все говорят.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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