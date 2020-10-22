Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение певице Валерии и ее супругу продюсеру Иосифу Пригожину. Артист высмеял отпуск семейной пары на своей странице в Instagram.
«Отдыхают, как бедняжки, скромненько совсем бюджетно», — написал Шнуров. Он иронично отметил, что Валерия и Пригожин проводят отпуск не на Мальдивах, а в Дубае.
Конфликт между Шнуровым, Пригожиным и Валерией разгорелся из-за высказывания мужа певицы Наташи Королевой Тарзана (Сергея Глушко). Он заявил, что власти во время кризиса должны помогать артистам вместо пенсионеров и врачей. Его заявление поддержал Иосиф Пригожин. В ответ на это Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал «людей божьих» помочь продюсеру и его супруге «кто чем может на еду».
Позже продюсер разозлился на Шнурова — в том числе из-за того, что тот привлек в конфликт певицу Валерию, и пообещал музыканту «отдельный мужской разговор». Пригожин также посоветовал музыканту обратиться в психиатрическую больницу, передает агентство Nation News.