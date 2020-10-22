Захарова призвала россиян отказаться от заграницы

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Мария Захарова предупредила о росте заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса в мире может оказаться сильнее первой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках», — приводит слова Захаровой ТАСС. Она призвала просчитать риски и предложила полностью отказаться от таких путешествий. По ее словам, вторая волна коронавируса может быть сильнее и опаснее первой. Захарова предупредила о взрывном росте заболеваемости, пишут РИА «Новости».

Ранее профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал одной из главных причин роста заболевших коронавирусом в России очное обучение школьников и студентов. При этом, он считает, что переводить их на дистанционное обучение нельзя, потому что от заточения молодых людей дома будет только хуже. Профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с пандемией в России, передает RT. По его предположению, наивысшая ежедневная цифра может быть к концу ноября, а затем возможно плато.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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