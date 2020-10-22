Актер Михаил Ефремов заявил, что хочет поставить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову и пообещал завязать с алкоголем. Об этом артист заявил во время рассмотрения апелляционных жалоб на приговор в Мосгорсуде.
«Я прекратил все свои отношения с алкоголем, который довел меня до такого плачевного конца», — сказал Ефремов. Также он изъявил желание заплатить за уничтоженный автомобиль и поставить памятник погибшему, пишет «РБК». Актер попросил суд дать ему наказание, не связанное с лишением свободы, потому что только так он сможет помочь семье Захарова.
Ранее защита Ефремова попросила снизить наказание артисту. В частности его адвокат считает, что актеру нужно назначить четыре года условного срока. Ефремов рассказал, что его экс-адвокат Эльман Пашаев оказывал на него давление и убедил его не признавать вину. По его словам, адвокат пообещал, что добьется оправдательного приговора, передает агентство Nation News.
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