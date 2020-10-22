Больного коронавирусом cвердловского депутата отказались лечить

Спустя 11 дней с начала заболевания Алексею Холодареву так и не назначили лечение Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Холодарев описал бюрократические казусы системы здравоохранения, с которыми столкнулся во время лечения коронавируса. О своих злоключениях он рассказал в беседе с URA.RU.

Холодарев отметил, что болезнь началась 11 дней назад, однако диагноз поставили только через неделю с этого момента. 22 октября ему позвонили из поликлиники. «Так как последний раз я обращался в больницу давно, еще когда жил в другом районе, то Роспотребнадзор сообщил им (в старую поликлинику — прим. ред.), а не в ту поликлинику, которая относится к адресу, указанному в документах на анализ. А раз так, то дальше мне надо „как-то самому с ними связаться и решить вопрос“. Что именно надо решить — не сказали», — сообщил народный избранник.

Кроме того, у депутата спросили, как он лечится. Когда он ответил, что лечение пока не назначено, посоветовали 4 раза в день пить «Арбидол». «Потом еще раз позвонила какой-то врач, высказала мне, что я представляю опасность для окружающих и что все-таки помочь ничем не могут», — констатировал депутат. Впрочем, добавил Холодарев, все медики были безупречно вежливы. По его словам, он чувствует себя хорошо — температура нормализовалась, возвращается обоняние, хотя до сих пор мучает кашель. Ранее URA.RU писало, почему лечение VIP-пациентов от COVID-19 оказалось эффективнее, чем терапия простых граждан.