Свердловские VIP объяснили, почему их лечат лучше простых граждан

В отличие от простых горожан элите не приходится сутками сидеть в очередях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские политики объяснили, почему справляются с коронавирусом быстрее простых граждан. В отличие от горожан, которые зачастую не имеют возможности сдать тест и пройти КТ, сутками просиживая в очередях на обследование, здоровье политиков находится под постоянным контролем. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько уральских VIP.

Спикер Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн в беседе с корреспондентом отметил, что его случай довольно нетипичен. «У меня не было симптомов болезни, но были контакты с заболевшими. Была назначена внеочередная дума, и для подстраховки, чтобы не ставить под угрозу болезни коллег-депутатов, я сдал тест. Он оказался положительным, и думу проводили без меня. [Медики назначили] „Коронавир“, кроворазжижающий препарат, витамин D», — рассказал председатель думы.

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков также переболел бессимптомно. «Сдавал анализы планово, поскольку контактирую с большим количеством людей, анализ показал наличие вируса. Из симптомов присутствовала только легкая заложенность носа. Но многие мои знакомые переболели достаточно тяжело. Симптомы, как при обычном ОРВИ или гриппе». — поделился с корреспондентом Алексей Шмыков. По его словам, он лечился, как все: принимал антибиотики, антивирусное средство «Триазавирин», витамин D.

Ранее о том, как перенес болезнь, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Другой федеральный парламентарий, Антон Шипулин, который переболел вместе со всей семьей, из симптомов назвал только высокую температуру. Его супруга Луиза перенесла болезнь тяжело, с 25-процентным поражением легких. Лечили их антибиотиками: кололи «Ампицилин», «Цефтриаксон», давали таблетки «Азитромицина» и «Бронхоруса». Пользователи соцсетей обрушились на Шипулину из-за туалета в личной палате.

Как заявил URA.RU профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, картина протекания болезни очень разная и универсальных симптомов, позволяющих отличить COVID-19 от других инфекций, нет. Хотя информация об утрате обоняния зараженными коронавирусом встречается довольно часто. Он подтвердил информацию, что наиболее частой причиной смерти от COVID-19 является не пневмония, а тромбоэмболия. Чтобы ее избежать, пациентам прописывают антикоагулянты, например, препараты на основе гепарина. Как пиcало URA.RU, именно такой диагноз поставили скончавшейся летом Елене Дерягиной, депутату Екатеринбургской гордумы.