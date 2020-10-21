21 октября 2020

В Тюмени жильцов разваливающегося дома не будут расселять. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, аварийное жилье, трещина в бетоне, ул дзержинского
Тюменцам предложили провести ремонт в разваливающемся доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени жильцы разваливающегося дома по адресу Жуковского, 28 возмущены тем, что вместо их переселения в новые квартиры власти планируют просто провести ремонт аварийного здания. Об этом в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказала местная жительница Елена Першукова. По ее словам, несмотря на выпадающие кирпичи и трещины на стенах, дом признан подлежащим восстановлению.

«Дом рушится на глазах. Кирпичи выпадают, трещины по всему дому. Все кишит клопами, тараканами и мышами. Пол в коридоре в дырах, трубы сгнили, проводку всю вырезали (во время экспертизы). Правая сторона стоит на подпорках лет 15, первый этаж топило лет 5, и это далеко не все. Но экспертиза решила, что сделают ремонт и живите дальше!» — заявляет Першукова.

В администрации Тюмени разъяснили, что конструктивные элементы здания находятся в ограниченно-работоспособном состоянии (опасность внезапного обрушения отсутствует). «Функционирование конструкций дома возможно при контроле технического состояния, а также проведении мероприятий по восстановлению здания. При этом уже было принято решение об ограничении доступа людей на территорию данного объекта. Жильцы дома временно размещены в гостинице „КОЛОС“», — добавили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что в селе под Тюменью от ветра разваливается многоквартирный жилой дом. Крайней датой расселения жильцов было определено 1 января 2027 года.

Кирпичная стена дома превращается в труху
Соцсеть «ВКонтакте»
От основания трещина поднимается до второго этажа
Соцсеть «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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