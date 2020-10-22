В ХМАО интернет-провайдер признан виновным в крупном пожаре

Суд Нижневартовска определили виновного в пожаре жилого дома Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Суд признал интернет-провайдера «Метросеть» и «Управляющую компанию №2» виновными в крупном пожаре жилого дома на улице Чапаева в Нижневартовске, случившемся 12 февраля. Об этом URA.RU сообщает источник в силовых структурах.

Возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки в оборудовании местного интернет-провайдера «Метросеть». «В инциденте виновата коррупция и правовой нигилизм собственников. Интернет-провайдер договорился с управляющей компанией, чтобы те особо не лезли с контролем, а жильцы скинули все на УК и спят спокойно. На сегодняшний день суд рассмотрел 10 поданных исков средней суммой 300 тысяч рублей. Все поданные жильцами иски, кроме морального вреда, были удовлетворены. Примерная сумма исков составляет три миллиона рублей, это без учета возмещения других квартир, общего имущества и затрат на эвакуацию», — говорит источник.

Также источник добавил, что это еще не все иски, которые могут предъявить компании. Однако платить придется «Метросети», поскольку управляющая компания находится на грани банкротства. На официальный запрос URA.RU в пресс-службе «Метросети» ответили: «На сегодняшний день мы еще не получили официального решения суда». Также официальные запросы были отправлены в АО «Управляющая компания №2» и суд Нижневартовска. Ответы на момент публикации не были получены.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска пытаются через суд найти виновника пожара в жилом доме. Тогда было не ясно, кому выдвигать претензии — управляющей компании или интернет-провайдеру.