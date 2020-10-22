«Единая Россия» отобрала кандидатов в Госдуму. В списке трое из уральских регионов

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«Единая Россия» назвала кандидатов в Госдуму с Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Досрочные выборы в Госдуму

Партия «Единая Россия» определилась со списком депутатов, которые могут быть выдвинуты в одномандатных округах в Госдуму на выборах в 2021 году. В него вошел 71 кандидат.

«Такой список действительно есть» — рассказал «Коммерсанту» координатор экспертного совета партии Константин Костин. По его словам, вошедшие в него депутаты скорее всего пойдут на выборы в своих округах и смогут подтвердить свои мандаты. Источник издания сообщил, что в список вошли Антон Шипулин (Свердловская область), Владимир Бурматов (Челябинская область), Иван Квитка (Тюменская область), руководитель думской фракции Сергей Неверов (Смоленская область), Виталий Милонов (Санкт-Петербург) и другие кандидаты.

Ранее источник URA.RU сообщил, что Геннадий Зюганов возглавит партийный список КПРФ на выборах в Госдуму 2021 года. Политолог Михаил Ковалев считает, что результат КПРФ на выборах будет неожиданно плохим, передает деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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