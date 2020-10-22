Путин оценил влияние коронавируса на человечество

Пандемия коронавируса серьезно изменила привычную жизнь людей. Влияние вируса на человечество еще предстоит осмыслить. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения на ежегодном заседании международного клуба «Валдай».
Эпидемия коронавируса серьезно изменила привычную жизнь, отметил президент. «Нам еще предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества», — цитирует ТАСС российского лидера.
Путин напомнил, что коронавирус не только не отступил, но и до сих пор представляет серьезную угрозу. «Такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время», — отметил глава государства. Однако президент предложил не паниковать, а использовать пандемию как точку отсчета для переосмысления происходящего в мире.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса. По его словам, несмотря на рост заболеваемости, российские медики научились бороться с инфекцией. Поэтому точечные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в РФ оправданы.
Подписывайтесь на URA.RU в