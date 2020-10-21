Президент России раскрыл планы властей на тотальный карантин

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Визит Президента РФ Владимира Путина на
Владимир Путин подчеркнул, что медики в России научились бороться с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — цитирует РИА «Новости» Путина. Он подчеркнул, что точечные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в РФ оправданы.

Ранее российский лидер заявил, что выросшая в стране смертность от COVID-19 связана «с тщательной фиксацией причин [летальности]». По словам Путина, несмотря на рост заболеваемости, российские медики научились бороться с инфекцией.

С начала пандемии вирус диагностирован у 1 447 335 россиян. Согласно прогнозу Центра мониторинга биологических рисков, эпидемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года. К тому времени общее количество заболевших должно составить 5,9 миллиона человек, летальных случаев — 52 тысячи, пишет «Национальная служба новостей». Как выяснили ученые, новый коронавирус агрессивнее, чем его предшественники, поскольку он использует два пути проникновения в клетки, сообщает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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