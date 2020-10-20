20 октября 2020
19 октября 2020

Главный архитектор ХМАО ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Алексей Ракитский до назначения в правительство ХМАО, успел поработать в мэриях Сургута и Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор департамента строительства и главный архитектор ХМАО Алексей Ракитский ушел в отставку. Эту информацию подтвердил сам экс-чиновник.

«На сегодняшний день я действительно не работаю в департаменте строительства. Это связано с изменением места работы и должности», — сообщил Ракитский. На момент публикации материала узнать его новое место работы не удалось.

Ракитский на должности главы депстроя ХМАО проработал год. Сейчас на сайте департамента строительства в качестве и. о. руководителя значится Кирилл Мыскин, который является первым заместителем главы этой структуры.

Ранее URA.RU сообщало, что по информации инсайдеров новый состав правительства ХМАО будет объявлен до конца октября. С уходом Ракитского известно о шести директорах департаментов, которые покинули посты после инаугурации Натальи Комаровой на третий губернаторский срок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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