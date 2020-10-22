Президент жестко ответил врагам России фразой про похороны

Россия еще может «простудиться на похоронах» тех, кто ждет постепенного затухания страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеообращения на ежегодном заседании международного клуба «Валдай».
Путин напомнил, что после исчезновения СССР некоторые пытались «списать со счетов» Россию. «Глядя на то, что происходит в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — цитирует ТАСС российского лидера.
Президент РФ заявил, что решение некоторых международных структур вести работу против конкретных лидеров и стран выглядит удручающим. «Такая практика только дискредитирует подобные институты, ведет к их упадку, усугубляет кризис мирового устройства», — сказал Путин.
Ранее шведское издание Dagens Nyheter заявило, что для противостояния такому «историческому врагу», как Россия, странам Евросоюза следует держаться вместе. А немецкое издание Die Welt написало, Россию в НАТО больше не считают главным врагом.
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