Путин заявил о своем поручении отпустить Навального в Германию

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Владимир Путин напомнил, что Россия могла бы расследовать обстоятельства инцидента с Навальным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лично поручил разрешить блогеру Алексею Навальному вылететь в Германию. Он подчеркнул, если бы в России хотели отравить Навального, его бы вряд ли отправили лечиться в другую страну.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение проверить возможность выезда», — заявил Путин во время видеообращения на ежегодном заседании международного клуба «Валдай». Путин уточнил, что Навального могли бы и не отпустить из страны, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия могла бы расследовать обстоятельства инцидента с Навальным. Однако партнеры не представляют стране никакие данные.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный был доставлен в местную больницу. Оттуда его перевезли в берлинскую клинику Charite. Власти Германии позднее заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». В МИД России заявили, что на территории РФ ядов этой группы нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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