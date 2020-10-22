Путин заявил о своем поручении отпустить Навального в Германию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лично поручил разрешить блогеру Алексею Навальному вылететь в Германию. Он подчеркнул, если бы в России хотели отравить Навального, его бы вряд ли отправили лечиться в другую страну.
«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение проверить возможность выезда», — заявил Путин во время видеообращения на ежегодном заседании международного клуба «Валдай». Путин уточнил, что Навального могли бы и не отпустить из страны, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия могла бы расследовать обстоятельства инцидента с Навальным. Однако партнеры не представляют стране никакие данные.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный был доставлен в местную больницу. Оттуда его перевезли в берлинскую клинику Charite. Власти Германии позднее заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». В МИД России заявили, что на территории РФ ядов этой группы нет.
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