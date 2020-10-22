Участники «Столото» сообщили о невозможности получить выигрыши

Игроки «Столото» сообщили о трудностях с получением выигрышей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Участники российской гослотереи «Столото» пожаловались на трудности в получении выигрышей. Говорят, в некоторых регионах невозможно пройти обязательную процедуру идентификации, а также вывести деньги без комиссии.

По правилам лотереи, получить выигрыш больше 15 тысяч рублей можно только после дополнительного подтверждения личности. Сделать это возможно только в розничной точке «Столото», которые есть не везде. «Например, точки, где можно подтвердить свою личность для получения выигрыша свыше 15 тыс. рублей нет в Кургане. Но лотерейные билеты в этом областном центре продаются. У другого игрока из Пермского края была возможность забрать свои деньги только в Казани, потому что подтвердить личность он мог только там», — пишет газета «Известия».

Предприниматель из Севастополя Всеволод Паевщиков столкнулся еще с одной проблемой — комиссией. По его словам, выигрыш до 15 тысяч зачисляются в кошелек мобильного приложения автоматически, но вывести эти деньги на банковскую карту без комиссии невозможно. «Вы можете либо купить еще билеты, либо, заплатив комиссию, вывести на банковскую карту, а это 2,9% плюс 50 рублей за каждую транзакцию. То есть, вам придется заплатить этому коммерческому оператору-монополисту для получения выигрыша», — приводит издание слова бизнесмена.

В «Столото» журналистам сказали, что компания «начала расследование по фактам, на которые пожаловались игроки». Руководитель PR-службы Софья Абдразакова добавила, что из-за пандемии сроки сбора и верификации информации увеличены, поскольку сотрудники переведены на дистанционный режим работы.