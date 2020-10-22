Трамп заявил, что Байден получал миллионы долларов от Путина

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что его конкурент на президентских выборах Джо Байден получил 3,5 млн долларов от России через президента РФ Владимира Путина. Об этом Трамп заявил во время финальных дебатов.
«Джо получил 3,5 млн долларов от России. Они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы [Юрием Лужковым], с его женой [Еленой Батуриной]», — заявил Трамп. При этом он сказал, что сам никогда не получал деньги от России или других государств, в чем его ранее обвинял Байден.
«Я ни пенни не взял ни от одного государства», — сказал Байден. Также он обратил внимание на то, что Трампу следует опубликовать свои налоговые декларации, ведь он не делает этого с прошлой президентской гонки.
Ранее национальная разведка США обвинила Россию и Иран в попытке вмешательства в выборы-2020. Директор разведки Джон Рэтклифф считает, что страны получили данные о регистрации американских избирателей, пишет «Национальная служба новостей». Нацразведка предполагает, что Россия и Иран воспользуются полученной информацией для «создания сомнений, хаоса и подрыва доверия к выборам в США».
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