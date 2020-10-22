22 октября 2020
21 октября 2020

Похищенного в Челябинске ребенка нашли мертвым. Его мать выбросила тело в реку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, коляска детская, парк, рождаемость, новорожденные, коляска с ребенком, прогулка с ребенком, прогулка с коляской
Мать сообщала, что ребенка выхвалили в переноске прямо из рук Фото: Анна Майорова © URA.RU

Похищенного в Челябинске ребенка нашли мертвым. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.

«На допросе мать призналась, что ребенок умер от болезни. Чтобы скрыть это, тело ребенка сбросили в реку. Сейчас ведутся поиски тела», — рассказали в пресс-службе СК URA.RU. По словам родителей, после того, как они скинули тело в Миасс, мать заявила прохожим, что ребенка украли.

Ранее сообщалось, что 7-месячного ребенка похитили у матери прямо из рук на улице. Неизвестный якобы выхватил переноску и украл телефон, ключи и кошелек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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