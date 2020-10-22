Похищенного в Челябинске ребенка нашли мертвым. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.
«На допросе мать призналась, что ребенок умер от болезни. Чтобы скрыть это, тело ребенка сбросили в реку. Сейчас ведутся поиски тела», — рассказали в пресс-службе СК URA.RU. По словам родителей, после того, как они скинули тело в Миасс, мать заявила прохожим, что ребенка украли.
Ранее сообщалось, что 7-месячного ребенка похитили у матери прямо из рук на улице. Неизвестный якобы выхватил переноску и украл телефон, ключи и кошелек.
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