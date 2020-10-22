22 октября 2020

Baza: в Челябинске неизвестный украл младенца на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание и заседание Государственного Совета в
Полиция занимается поиском похитителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске местная полиция и волонтеры ищут похитителя 7-месячного ребенка. Неизвестный вырвал переноску из рук матери прямо на улице.

«Преступление произошло в районе половины девятого вечера по местному времени в районе улицы Жукова. По словам пострадавшей — 24-летней Татьяны Пупышевой — она почувствовала, как её кто-то потянул за капюшон, после чего потеряла сознание», — пишет telegram-канал Baza.

Когда женщина очнулась, переноски с младенцем уже не было. Еще у нее украден телефон, ключи и кошелек. Мать, как отмечается, воспитывает ребенка одна, поскольку ее бывший муж был убит в прошлом году. В паблике «Регион-74» во «ВКонтакте» говорится, что похищение произошло возле дома №96 по улице Дегтярева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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