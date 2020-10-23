В РФ за сутки коронавирусом заразились больше 17 тысяч человек

За минувшие сутки в России подтверждено 17 340 новых случаев коронавируса. Это новый рекорд с начала пандемии, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлен 17 340 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, скончались 283 человека», — указано в сообщении оперштаба. Сутками ранее инфекцию выявили у 15 971 человек. Вирус диагностирован уже у 1 480 646 россиян — это более 1% населения России. В общей сложности с начала пандемии от инфекции скончались 25 525 человек.
Лидером по количеству заболевавших остается Москва — 5478 новых больных за сутки. На втором месте находится Санкт-Петербург, где инфекцию выявили у 710 человек. Замыкает тройку Московская область с 472 случаями коронавируса.
Среди регионов УрФО первое место удерживает Свердловская область — 268 случаев COVID-19. Далее идут ХМАО (194 случая), ЯНАО (174 случая) и Пермский край (144 случая). В Тюменской области 141 новый пациент с COVID-19. В Челябинской области коронавирусом заболели 117 человек. В Курганской области вирус диагностирован у 77 человек.
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