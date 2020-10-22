В челябинской реке нашли тело младенца, утопленного родителями

Водолазы подняли со дна реки тело ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В реке Миасс в Челябинске найдено тело ребенка, скинутого в водоем родителями. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Тело поднято с дна и передано криминалистам.

«Предстоит выяснить, что именно явилось причиной смерти ребенка», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе СКР по региону заявили, что у них пока нет такой информации. Родители малыша помещены в ИВС, решается вопрос об их аресте.

Ранее мать ребенка заявила о том, что его похитили. Позже в ходе допроса она созналась, что вместе с мужем утопила его тело в Миассе. По ее словам, ребенка уронили во время купания, и через 3 дня он скончался.

Также стало известно, что из-за асоциального поведения ранее судимых родителей ребенка изымали и передавали в дом малютки в Троицке. Мать добилась возвращения его в сентябре, сообщил источник.

По данным URA.RU, в министерстве соцотношений Челябинской области проводится проверка. Ранее министр соцотношений Ирина Буторина заявила URA.RU, что семья на учете не состоят.