Челябинцы не верят, что ребенок умер естественной смертью Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинска не верят, что семимесячный ребенок, которого мать выбросила в реку Миасс, умер от заболевания. По их мнению, женщина вместе с гражданским мужем могли его убить, а затем избавиться от тела, говорится в комментариях в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».

«Если бы умер от заболевания, в Миасс бы не скинули. Убили, скорее всего, твари. Возможно, по неосторожности. Но все равно твари», — заявляют пользователи соцсетей.

Скрин комментариев в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте»

Скрин комментариев в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте»

В Соцсети «ВКонтакте» активно обсуждают мать малыша Скрин комментариев в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте»

На данный момент 24-летняя Татьяна П. заявила следователям, что ребенок упал в процессе купания и скончался. Она вместе со своим сожителем напугалась и выбросила его тело в реку Миасс. Тело ребенка продолжают искать криминалисты следственного комитета СУ СК по Челябинской области.

Министр соцотношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что данная семья на учете не состояла и мерами социальной поддержки не пользовалась. «Известно, что родители малыша были достаточно молодые», — заявила Буторина. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, по сообщению минсоцотношений региона начата проверка.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что женщина вместе с сожителем иногда употребляла спиртное. В официальном браке мать ребенка не состояла.

Накануне мать младенца заявила полиции о похищении. У нее якобы выхватили сумку-переноску, кошелек и ключи. Позже она созналась, что малыш внезапно умер, и они вместе с сожителем решили выбросить тело.