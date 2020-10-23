В Шереметьево казаки вышли на борьбу с коронавирусом

Казаки из Подмосковья помогают волонтерам следить за соблюдением масочного режима в аэропортах. Двадцать народных дружинников дежурят в аэропорту Шереметьево, говорится в сообщении минтранса Московской области.
«Вместе с добровольцами казаки объясняют пассажирам, почему необходимо использовать маски на территории аэропорта», — приводит выдержку из сообщения сайт «Подмосковье сегодня». Каждый день там работают еще 100 волонтеров.
Уточняется, что более 95% пассажиров надевают маску по требованию контролеров. Штраф за нахождение без маски в аэровокзальном комплексе составляет четыре тысячи рублей.
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