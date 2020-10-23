В Шереметьево казаки вышли на борьбу с коронавирусом

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В аэропорту работают 100 волонтеров и 20 казаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Казаки из Подмосковья помогают волонтерам следить за соблюдением масочного режима в аэропортах. Двадцать народных дружинников дежурят в аэропорту Шереметьево, говорится в сообщении минтранса Московской области.

«Вместе с добровольцами казаки объясняют пассажирам, почему необходимо использовать маски на территории аэропорта», — приводит выдержку из сообщения сайт «Подмосковье сегодня». Каждый день там работают еще 100 волонтеров.

Уточняется, что более 95% пассажиров надевают маску по требованию контролеров. Штраф за нахождение без маски в аэровокзальном комплексе составляет четыре тысячи рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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