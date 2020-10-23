Вирусолог призвал снова закрыть школы на карантин

Дети редко болеют коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на то, что дети не являются активными переносчиками коронавируса, закрытие детских садов и школ на карантин — полезная мера для снижения заболеваемости. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ранее академик РАН Арег Тотолян сообщил, что дети меньше распространяют COVID-19, чем взрослые. Это связано с рецептором ACE2 в клетках, который увеличивается с возрастом.

«В целом [закрытие школ и детсадов весной] помогло, но это могло быть сезонное явление. Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости» — объяснил вирусолог.

Альтштейн подчеркнул, что дети в любом случае заражаются коронавирусом и распространяют его. Более того, даже среди несовершеннолетних есть тяжелые формы инфекции. Поэтому переход на дистанционное обучение дает эффект в борьбе с пандемией, заключил доктор медицинских наук.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал причину осенней вспышки коронавируса в России. По его словам, это связано с тем, что школьники и студенты вернулись на очное обучение. При этом дистанционное обучение критикуют многие родители, пишет РАПСИ . Тем не менее, решение о закрытии на карантин каждое учебное заведение принимает самостоятельно.