Вирусолог призвал снова закрыть школы на карантин

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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября, младшие школьники
Дети редко болеют коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на то, что дети не являются активными переносчиками коронавируса, закрытие детских садов и школ на карантин — полезная мера для снижения заболеваемости. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ранее академик РАН Арег Тотолян сообщил, что дети меньше распространяют COVID-19, чем взрослые. Это связано с рецептором ACE2 в клетках, который увеличивается с возрастом.

«В целом [закрытие школ и детсадов весной] помогло, но это могло быть сезонное явление. Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости» — объяснил вирусолог.

Альтштейн подчеркнул, что дети в любом случае заражаются коронавирусом и распространяют его. Более того, даже среди несовершеннолетних есть тяжелые формы инфекции. Поэтому переход на дистанционное обучение дает эффект в борьбе с пандемией, заключил доктор медицинских наук.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал причину осенней вспышки коронавируса в России. По его словам, это связано с тем, что школьники и студенты вернулись на очное обучение. При этом дистанционное обучение критикуют многие родители, пишет РАПСИ. Тем не менее, решение о закрытии на карантин каждое учебное заведение принимает самостоятельно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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