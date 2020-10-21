В России не обсуждается возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.
«Эта идея (полного перевода вузов на дистант — прим. ред.) нигде и никогда не обсуждалась», — цитирует ТАСС Кучеренко. Он упомянул, что в стране есть заведения, которые строят обучение в дистанционном формате. «Но представить себе, чтобы система нашего высшего образования перешла в дистанционку, это невозможно», — заявил замглавы Минобрнауки.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал условие перевода российских вузов на дистанционное обучение. По его словам, решение об этом будет принимать руководство каждого университета, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Кроме того, педагогам вузов старше 65 лет рекомендовано перейти на дистанционный режим работы со студентами на фоне распространения коронавируса, пишет «Национальная служба новостей».
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