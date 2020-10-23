Лидер «Справедливой России» Миронов заразился коронавирусом

Председатель партии «Справедливая Россия» и лидер фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе СР.
«Тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат», — приводят слова Миронова в пресс-службе. Он уточнил, что соблюдает режим самоизоляции, поэтому будет работать дистанционно.
Миронов подчеркнул, что самочувствие у него хорошее. Лидер «Справедливой России» также призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он также перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает «
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