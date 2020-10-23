Лидер «Справедливой России» Миронов заразился коронавирусом

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов чувствует себя хорошо Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Председатель партии «Справедливая Россия» и лидер фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе СР.

«Тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат», — приводят слова Миронова в пресс-службе. Он уточнил, что соблюдает режим самоизоляции, поэтому будет работать дистанционно.

Миронов подчеркнул, что самочувствие у него хорошее. Лидер «Справедливой России» также призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он также перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает «Федеральное агентство новостей». В первую волну COVID-19 нашли у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и премьера РФ Михаила Мишустина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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