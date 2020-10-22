Инсайдер объяснил, почему свердловские власти не вводят карантин

Коронавирус не так опасен, как кажется Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области летальность от коронавируса значительно ниже, чем показатели, которые можно вычислить из официальных данных, поэтому вводить строгие карантинные меры нет оснований. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к Роспотребнадзору.

«Согласно проведенным в Свердловской области исследованиям, у 12-15% жителей есть антитела. Это значит, что они уже переболели. Количество зарегистрированных заболеваний меньше в десять раз (переболело 1,34% населения). То есть, люди болеют бессимптомно. Если соответствующую смертность разделить не на число официально заболевших, а на всех свердловчан с антителами, то окажется, что процент смертей ниже, чем у массы других болезней, а потому вводить карантин нецелесообразно», — объяснил инсайдер.

Согласно официальным данным, летальность от коронавируса в Свердловской области составляет 2,16% от числа заболевших (всего заболели 33 952 жителя региона, умерло 733 человека). Таким образом, летальность с учетом числа жителей, имеющих антитела, может составлять около 0,2%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начался второй этап тестирования волонтеров на наличие антител к коронавирусу. Первое исследование проходило в июне 2020 года. Тогда антитела к вирусу SARS-CoV-2 были обнаружены у 12,4% волонтеров.