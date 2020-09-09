У свердловчан ищут коллективный иммунитет к коронавирусу

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В июне антитела были обнаружены у 12,4% волонтеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области стартовал второй этап исследования, которое должно оценить масштабы популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным санитарных врачей, участие в исследовании примут те же 3 тысячи волонтеров из восьми городов Свердловской области (Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Первоуральска, Серова, Березовского), что участвовали в аналогичном исследовании в июне 2020 года. Тогда антитела к вирусу SARS-CoV-2 были обнаружены у 12,4% волонтеров.

Роспотребнадзор проводит исследование совместно с ФБУН «Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Пастера». Помимо Свердловской области, эксперимент проводится также в Санкт-Петербурге, Амурской области, Пермском крае и других регионах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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