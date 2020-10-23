Центробанк РФ сохранил ключевую ставку

ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% второй раз. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
«Совет директоров Банка России 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — говорится на сайте. Отмечается, что уровень инфляции в стране должен составить от 3,9% до 4,2%.
На сайте банка говорится, что сохранение ставки связано с осложнением ситуации с коронавирусом. Также эксперты связывают это с геополитическими процессами. В дальнейшем на заседаниях ЦБ могут обсудить снижение ключевой ставки.
Ранее директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой высказал мнение, что Центральный банк России не снизит ставку из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом он подчеркнул, что позиция рубля в мировой экономике ослабляется.
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