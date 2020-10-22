22 октября 2020

Челябинские власти озвучили решение о запрете въезда в регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рейд, гибдд, проверка автомобиля
Кордоны на въезде в Челябинскую область вводились в начале пандемии (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Челябинской области не считают нужным закрывать границы с другим регионами из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила 23 октября на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«На данный момент мы не рассматриваем такого решения. Запрета на въезд в Челябинскую область из-за коронавируса пока не планируется», — заявила Гехт.

Подобная мера вводилась в начале эпидемии. Силовики проверяли водителей транспорта, въезжающего в регион, рекомендуя по возможности вернуться обратно. Также по базам данным выявлялись водители и пассажиры, нарушающие предписания Роспотребнадзора о самоизоляции.

Число заразившихся жителей региона с начала пандемии перевалило за 19 тысяч. Последние дни суточная заболеваемость росла скачкообразно, на утро 23 декабря составив 129 случаев — накануне их было 123.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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