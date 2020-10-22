Челябинские власти озвучили решение о запрете въезда в регион

Власти Челябинской области не считают нужным закрывать границы с другим регионами из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила 23 октября на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«На данный момент мы не рассматриваем такого решения. Запрета на въезд в Челябинскую область из-за коронавируса пока не планируется», — заявила Гехт.
Подобная мера вводилась в начале эпидемии. Силовики проверяли водителей транспорта, въезжающего в регион, рекомендуя по возможности вернуться обратно. Также по базам данным выявлялись водители и пассажиры, нарушающие предписания Роспотребнадзора о самоизоляции.
Число заразившихся жителей региона с начала пандемии перевалило за 19 тысяч. Последние дни суточная заболеваемость росла скачкообразно, на утро 23 декабря составив 129 случаев — накануне их было 123.
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