22 октября 2020

В Челябинской области ускорился рост заражений и смертей от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти стараются снизить дефицит лекарств от COVID в аптеках области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 23 октября, зафиксировано 129 случаев заражения коронавирусом за сутки, заболели в том числе пять школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне заболевших было 123, а школьников среди них не было вообще. Число умерших выросло с двух до шести за сутки.

«С начала пандемии произошло 19 104 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 948 южноуральцев. Умерли шесть человек в возрасте от 51 года до 84 лет. У троих COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, а для 51-летнего мужчины и двух пациенток в возрасте 68 и 82 лет стал непосредственной причиной смерти», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 42 человека, с начала пандемии — 14 520 жителей области.

До 1 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Возобновились запреты на проведение массовых мероприятий. Чтобы снизить дефицит врачей и перебои в работе больниц, власти готовят решение об отмене диспансеризации со 2 ноября. Также глава региона Алексей Текслер объявил о продлении осенних каникул.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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