На программу «Сотрудничество» направили дополнительные 9,6 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В бюджете Тюменской области на текущий год на 9,6 млрд рублей увеличены расходы по программе «Сотрудничество». Это следует из документа, размещенного на сайте регионального парламента.

«Предлагается внести следующие изменения: увеличить расходы госпрограммы „Сотрудничество“ на 9 679 330 тысяч рублей», — говорится в пояснениях к законопроекту об изменениях параметров бюджета области. Самую весомую сумму — 3,6 млрд рублей — донаправят на социальную поддержку жителей ХМАО. Речь идет о выплатах пособий на детей, компенсациях расходов югорчан на коммуналку, помощи малоимущим и т. д.

Далее следуют расходы на соцвыплаты жителям ХМАО, которые они направят на покупку жилья. Это будет стоить тюменской казне 3,5 млрд. Эти же мероприятия, но уже для ямальцев, переезжающих в Тюменскую область, обойдутся в 1,7 млрд рублей.

Чтобы в Югре было, где разместить государственные и муниципальные учреждения, потратят 669,5 миллионов рублей. На эти деньги закупят нежилые помещения.

Еще 81 млн рублей выделят больнице Нижневартовска, чтобы купить в нее оборудование. И, наконец, 17,5 миллионов потратят на второй этап строительства вокзала в югорской Нягани, а 7,7 млн — на оплату охраны и содержания нескольких недостроенных объектов. В частности, лечебного корпуса центра «Большой Тараскуль» и противотуберкулезного диспансера в Тарко-Сале (ЯНАО).