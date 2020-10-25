25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

В Кургане врачи заполняют 50 документов на каждого больного COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачам приходится собирать по каждому больному COVID-19 около 50 документов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врачам, которые работают с больными коронавирусом в Кургане, приходится заполнять много документов. Из-за этого медики вынуждены меньше времени уделять пациентам. Об этой проблеме URA.RU рассказал врач из Кургана, пожелавший остаться анонимным.

«В среднем на одного больного коронавирусом врач собирает около 50 документов», — объяснил медик. По его словам, это связано с тем, что COVID-19 — особо опасная инфекция. В таких случаях по нормативам приходится собирать много информации.

Сотрудник медучреждения надеется, что со временем количество бумаг в борьбе с коронавирусом снизится. Это, по его мнению, поможет врачам уделять больше времени непосредственно больным, а не документам. Однако медик заметил, что данная проблема есть не только в Курганской области и России в целом. «Американские врачи, которые лечат больных коронавирусом, на профессиональных форумах тоже жалуются на большое количество документов», — добавил он.

По данной теме был направлен запрос в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с депздравом. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее медики и жители Курганской области направили обращение президенту России Владимиру Путину. В письме они просят помочь региональной системе здравоохранения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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