Полиция пришла к курганцам, написавшим Путину о проблемах врачей

В Курганской области резко увеличилось число вызовов в скорую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Некоторых жителей Курганской области, подписавших обращение к президенту России Владимиру Путину по поводу коллапса в здравоохранении, навестили сотрудники полиции. Стражи порядка уточняли, действительно ли люди подписали письмо. Об этом URA.RU рассказали авторы обращения, которые сообщили информацию на условиях анонимности.

«Сегодня целый день к людям, подписавшим письмо Путину ходит полиция. Даже пришли к тем, кто живет в других районах. Спрашивают реально ли подписывали это письмо, проверяют на фейк. Лучше бы с такой молниеносной скоростью к людям скорая приезжала, как прибыли полицейские и участковые. Хорошо хоть эта служба пока работает оперативно», — рассказал один из подписавших обращение.

По его словам, люди в основном признаются, что подписывали, но возможно не все и их можно понять. «Скорее всего на то был и расчет, что начнут отказываться. Некоторые, особенно те, кто работает в медицине опасаются потерять работу», — пояснили обратившиеся.

В обращении свои данные фамилии и адреса указали более 100 человек. Также письмо подписали коллективы областной, второй городской, больницы скорой помощи, поликлиники №2.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области комментировать URA.RU тему отказались. По данным инсайдеров из числа силовиков, проверки связаны с тем, что ряд граждан в обращении указали свои несуществующие профессии и должности. Потому возникли сомнения в достоверности подписей. Были проверены некоторые авторы, чтобы исключить фейки, которые иногда появляются в информационном поле.

Агентство сообщало, что медики и жители региона направили обращение президенту России Владимиру Путину. Там они просят о помощи региональной системе здравоохранения.