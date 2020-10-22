Губернатор Махонин решил, кто возглавит возрожденный «Амкар»

Возглавит «Амкар» Валерий Чупраков, который основал футбольный клуб в начале 1990-х годов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший президент пермского футбольного клуба «Амкар» Валерий Чупраков вернется в клуб на руководящий пост. Об этом URA.RU сообщил источник из администрации губернатора Пермского края.

«Руководить „Амкаром“ будет Валерий Чупраков, который уже был президентом клуба. Такое решение было принято во время встречи губернатора [Пермского края Дмитрия Махонина] с Чупраковым», — отметил собеседник. Он также уточнил, что встреча прошла в четверг, 22 октября. Другой собеседник также подтвердил факт встречи и отметил, что стороны обсудили перспективы клуба.

В пресс-службе губернатора Пермского края воздержались от комментариев. Чупраков сообщил URA.RU, что информация является не более, чем слухами. «Я в данный момент в Краснодаре нахожусь», — сообщил он.

Футбольный клуб «Амкар» был основан в 1994 году по инициативе Чупракова. В Российской Премьер-Лиге команда выступала с 2004 по 2018 год. Чупраков оставил пост президента клуба в декабре 2010 года, спустя два года возглавил ГКУ «Центр по развитию футбола в Краснодарском крае». В июле 2018 года правление клуба решило расформировать его, в том числе из-за долгов. В июле 2020 года было принято решение возродить «Амкар». Исключительные права на клуб приобрело правительство Пермского края в 2020 году.