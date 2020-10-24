Будет ли Россия закрывать границы из-за новой волны коронавируса. Решение властей

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Оперштаб не рекомендует закрывать границы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Границы России с иностранными государствами закрывать не будут. Такую рекомендацию дал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Оперативный штаб на фоне COVID не будет рекомендовать закрыть границы РФ с иностранными государствами», — пишет РИА «Новости». Однако накануне оперштаб рекомендовал правительству сократить число рейсов в Турцию.

Президент Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай» 22 октября, сообщил, что сегодня в России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам по коронавирусу, которые были весной. При этом в России пришлось ввести новый цвет на карте регионов по распространению коронавирусной инфекции — темно-красный, пишет RNS. Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией. Им обозначены Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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