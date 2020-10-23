Названы скрытые мотивы проверки скорой помощи в Екатеринбурге

Проверка работы скорой помощи в Екатеринбурге могла быть местью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Проведению проверки работы скорой помощи в Екатеринбурге могла поспособствовать экс-глава регионального Росздравнадзора Оксана Федосеева. С помощью этой проверки она стремилась отомстить бывшему министру областного здравоохранения Андрею Цветкову, который основал в городе систему скорой помощи. Такое мнение URA.RU высказал источник, знакомый с ситуацией.

«Перед уходом с должности главы Росздравнадзора Федосеева могла попросить министра Мурашко начать проверку работы скорой помощи, которую в свое время организовал Цветков», — рассказал источник. Он считает, что такой поступок Федосеевой, ставшей заместителем областного министра социальной политики, является местью Цветкову.

По информации источника, политики были врагами, поэтому вероятность проведения проверки с целью мести велика, считает он. При этом источник допустил, что проверка работы скорой была организована как атака на начальника управления здравоохранения города Дениса Демидова.

URA.RU не удалось получить комментарий по этому вопросу у департамента информационной политики Свердловской области. Федосеева отказалась давать комментарии агентству.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору Свердловской области проверить работу скорой помощи. СМИ сообщили, что это связано с жалобами свердловчан на работу врачей. Жители Екатеринбурга заметили пробку из машин скорой помощи у городской больницы №24. Ранее Цветков не раз участвовал в конфликтах со своими коллегами. По информации источников, у политика было много врагов.