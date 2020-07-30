Карьеру главы свердловского минздрава уничтожили враги

Отставка Андрея Цветкова состоялась спустя неделю после визита главы федерального минздрава Фото: Анна Майорова © URA.RU

Карьера главы свердловского минздрава Андрея Цветкова, уволенного губернатором 29 июля, закончилась в результате серии затяжных конфликтов. Лишь малая часть из них обусловлена министерскими полномочиями, львиная доля возникла по другим причинам. В любом случае, главы ведомства накопилась критическая масса врагов, в числе которых были коллеги по правительству, объединившиеся в коалицию главврачи и даже крупный бизнес.

Крекову (по центру справа) с начала пандемии коронавируса пришлось делать заявления за Цветкова (по центру слева). И он начал поиск человека на смену министру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогу почти трех лет руководства у Андрея Цветкова не осталось сторонников. Собеседники агентства не смогли назвать ни одного члена кабмина, кто поддерживал бы чиновника. Участники заседаний кабмина вспоминают, что коллеги сторонились министра. «Никто по-товарищески не подходил к нему и не вел разговоры в стороне. Это было несколько странно, тем более, что у ведомства были очень тяжелые времена», — говорит собеседник.

Самым рьяным критиком бывшего министра называют замгубернатора Валерия Чайникова. Причина, утверждают инсайдеры, в том, что у него давние дружеские отношения с главой госпиталя ветеранов войн Робертом Соловьевым. Он был уволен несмотря на заступничество высокопоставленных друзей по охоте, в число которых входил и Чайников. Его телефон оказался недоступен, получить комментарий не удалось.

«Ледяными» называют отношения экс-министра и с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым — одной из причин, по версии наблюдателей, называют высокомерное поведение главы минздрава и многочисленные отсылки к контактам с губернатором. При этом заметных причин для регулярных контактов у чиновников не было, собеседники URA.RU подозревают, что чиновник манипулировал связями.

Не сложилось у Цветкова и со своим куратором — с социальным замгубернатора Павлом Крековым. Последнему, по поручению Евгения Куйвашева, пришлось вместо министра стать главным спикером по теме коронавируса — «чтобы разгрузить министра», — пересказывают логику главы региона люди из его окружения. Это обстоятельство позже сыграло роль: замгубернатора вел переговоры с главными врачами, подбирая Цветкову замену.

Валерий Чайников не простил главе минздрава увольнение товарища Фото: Анна Майорова © URA.RU

Еще хуже было у министра с главными врачами больниц, которые нашли удобный момент проинформировать о проблемах главу федерального Минздрава Михаила Мурашко. Участники медицинского сообщества вспоминают, что на посту министра Цветков в первую очередь начал борьбу с главврачами. Под удар одним из первых в январе 2018 года попал главврач Свердловской областной клинической больницы Феликс Бадаев, в апреле того же года покинул пост глава Свердловского областного онкологического диспансера Вячеслав Шаманский. Несколько дольше шла борьба с главой госпиталя ветеранов войн Робертом Соловьевым, который в начале 2019 года все-таки покинул пост.

В числе оппозиционно настроенных к чиновнику медиков инсайдеры в медицинской среде называют действующих главврачей городской клинической больницы №40 Александра Прудкова, горбольницы №20 Семена Хмельникера, ЦГКБ №1 Дмитрия Айрапетова, ОДКБ №1 Олега Аверьянова.

Увольнять этих главврачей в запретил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, отдельным распоряжением закрепив за собой необходимость согласовывать отставки и назначения руководителей подведомственных муниципальных учреждений (к которым относятся больницы Екатеринбурга). Александр Прудков и Олег Аверьянов не ответили на звонок URA.RU. Еще один давний противник Цветкова, главврач «Клиники сердца» Ян Габинский тоже умело подливал масло в огонь конфликта медицинских топ-менеджеров, но позицию кардиолога по этому вопросу узнать не удалось — телефон был отключен.

Мурашко согласовал кандидатуру нового министра здравоохранения региона в понедельник, 27 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Апофеозом возникших у министра проблем стало решение губернатора назначить ректора Уральской государственной медицинской академии Ольгу Ковтун куратором разработки созданной в середине июня программы «Общественное здоровье уральцев», в рамках которой идет поиск принципов безопасной жизни и работы в Свердловской области после эпидемии коронавируса. Будучи в конфликте и с последней, министр Цветков не вошел даже в состав структуры, а перспективы программы комментировал первый замгубернатора Алексей Орлов.

Неприязнь коллег и подчиненных объясняют особенностями характера министра. «Он врал. С первых совещаний. Сначала мы этого не понимали, затем не могли понимать — зачем вообще так поступать. То, как расходятся слова с делом, мы поняли, когда больницам передавали машины скорой помощи», — вздыхает свердловский чиновник, вспоминая события 2016 года.

Речь идет о передаче территориальному центру медицины катастроф и в муниципалитеты 28 автомобилей скорой помощи, купленных за счет областного бюджета. Машины должны были получить бригады в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Красноуфимске и других городах.

«Область подтверждает нам поставку пяти машин, мы видим эти цифры в документах. А на деле приходит две. На вопрос, где остальные, говорят — „потом“», — подтверждает слова источника глава одного из муниципалитетов.

Еще один клерк утверждает, что присутствовал на церемонии передачи автомобилей, но вместо четырех медицинских «Газелей» была доставлена одна.

Министр мог пообещать губернатору отправить в город четыре машины скорой помощи, но выделить вдвое меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член кабмина отмечает и поведение министра. Он в присутствии губернатора мог резко, порой — грубо ответить на вопрос по медицинскому профилю, заданный одним из участников заседания, и нередко позволял себе повышать голос.

«Подобное поведение с первых дней было, как минимум, удивительным. Бороться с этим не пытались — отступали в сторону, игнорировали, а по большей части тихо ненавидели», — утверждает собеседник.

«Оказавшись в кольце врагов, Цветков долго держался на плаву по двум причинам. С одной стороны, ему многое прощалось на фоне пандемии коронавируса и рассказов о том, что проблема — в позиции мэрии по горздраву Екатеринбурга. С другой — стороны, его поддерживала PR-консультант губернатора Куйвашева, автор его Instagram Аксана Панова, у которой он стал семейным врачом», — утверждают инсайдеры. Кроме медицинских услуг, министр регулярно обеспечивал журналистов служебной информацией, что нередко вредило информационной политике губернатора. Больше того, знает инсайдер, это вредило самому главе минздрава, умножая число его врагов.

Панова не ответила на звонок URA.RU; косвенно информацию об особом ее отношении к Цветкову подтверждает тот факт, что на подконтрольном пиращице сайте Znak.com, в отличие от подавляющего большинства региональных СМИ, не вышло информации о предстоящей отставке министра.

Как уже писало URA.RU, сейчас ушедшему в отставку Андрею Цветкову обещают место советника губернатора. Получить его комментарий на момент публикации не удалось.