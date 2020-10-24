Жириновский обвинил депутатов Госдумы в срыве карантина

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский заявил, что КПРФ показывает плохой пример россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) публично пренебрегает масочным режимом. Об этом написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале.

«Канал „Россия-1“ сегодня показал пленум ЦК КПРФ, и там никто не сидит в масках», — написал Жириновский. По его словам, партия показывает россиянам неправильный пример.

Жириновский напомнил, что в Европе увольняют с должности тех министров, которые появляются в общественных местах без маски. Глава ЛДПР призвал не демонстрировать нарушение масочного режима по телевидению.

24 октября прошел XI пленум ЦК КПРФ. На нем лидер фракции Геннадий Зюганов заявил о необходимости создания правительства народного доверия. Также он упомянул другие инициативы партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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