Жириновский обвинил депутатов Госдумы в срыве карантина

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) публично пренебрегает масочным режимом. Об этом написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале.
«Канал „Россия-1“ сегодня показал пленум ЦК КПРФ, и там никто не сидит в масках», — написал Жириновский. По его словам, партия показывает россиянам неправильный пример.
Жириновский напомнил, что в Европе увольняют с должности тех министров, которые появляются в общественных местах без маски. Глава ЛДПР призвал не демонстрировать нарушение масочного режима по телевидению.
24 октября прошел XI пленум ЦК КПРФ. На нем лидер фракции Геннадий Зюганов заявил о необходимости создания правительства народного доверия. Также он упомянул другие инициативы партии.
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