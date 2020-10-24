Вирусолог рассказал, как распознать бессимптомный коронавирус

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Алексей Аграновский рассказал, что бессимптомный коронавирус можно выявить только в больнице, с помощью теста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бессимптомное течение коронавируса можно распознать только с помощью проведения теста на инфекцию. Об этом URA.RU сообщил профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«О бессимптомном течении коронавируса можно узнать только с помощью теста», — рассказал Аграновский. Он подчеркнул, что тесты не обладают точностью 100%, однако подтвердить бессимптомный коронавирус другими способами невозможно. «Когда человек уже переболел, тогда тест на коронавирус ничего не покажет — нужно проверять на антитела», — добавил Аграновский.

Аграновский рассказал, что при бессимптомном течении коронавируса не может появиться долгосрочных последствий. Он считает, что такие осложнения, как миокардит и выпадение волос, могут возникать у переболевших COVID-19 только при тяжелом течении болезни. Ранее он заявил, что это происходит из-за проникновения вируса в ткани органов человека.

Национальная служба здравоохранения Великобритании ранее заявляла о долгосрочных последствиях коронавируса у молодых людей, передает агентство Nation News. У молодежи обнаруживают хроническую усталость и затруднение дыхания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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