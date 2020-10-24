В результате обстрелов города Гянджа (Азербайджан) погибли 16 человек и 138 ранены. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.
«Среди погибших 10 женщин и 6 детей», — передает telegram-канал Sputnik Азербайджан со ссылкой на ведомство. Отмечается, что 138 человек получили ранения.
С начала обострения конфликта погибли 65 мирных жителей. В результате ракетных атак разрушены дома, передают в ведомстве. Также пострадала транспортная инфраструктура.
Ранее из-за обстрелов в Азербайджане погиб 13-летний россиянин. Врачи пытались спасти жизнь ребенка, который оказался в зоне обстрела. Он скончался 24 октября, передает агентство Nation News. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в непризнанном Нагорном Карабахе обострился в сентябре. Мировое сообщество призывает остановить боевые действия, однако обстрелы продолжаются.
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