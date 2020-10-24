Вдова Михаила Круга развелась с третьим мужем

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Михаил Круг был вторым мужем Ирины Фото: instagram.com/irinakrug

Уроженка Челябинска, вдова исполнителя шансона Михаила Круга — Ирина, развелась со своим третьим мужем. Об этом она рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

Ирина через четыре года после убийства второго супруга вышла замуж в третий раз, за Сергея Белоусова. В 2013 году у них родился сын Андрей. По ее словам, эти отношения были сложными и давно находились на грани расставания. «Мы очень разные люди. Я попыталась простить, но человек предал. Я не могу. Я свободна, я развелась официально. Мы остались в прекрасных отношениях, у нас растет ребенок. Мы живем каждый своей жизнью. Мне прекрасно», — рассказала Круг в студии Андрея Малахова.

Михаил Круг заслонил собой жену, когда к ним в дом ворвались злоумышленники и открыли стрельбу. От полученных ран он скончался. Женщина осталась одна с месячным младенцем Сашей на руках, напоминает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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