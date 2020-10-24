Случаи заражения коронавирусом будут встречаться еще ближайшие несколько лет. С таким мнением выступил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
«Коронавирус никуда не денется», — сказал Тимаков в интервью РИА «Новости». По его словам, случаи заболевания точно будут встречаться в ближайшие несколько лет.
Медик Владислав Мохамед Али дал инструкцию о том, что делать при симптомах коронавируса, передает «Царьград». Он порекомендовал сначала позвонить участковому врачу, а затем пройти тестирование на дому. Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев считает, что не нужно заниматься самолечением. По его словам, бесконтрольный прием противовирусных препаратов может привести к неожиданным последствиям для иммунной системы человека.