24 октября 2020

Инфекционист рассказал, когда исчезнет коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, проезжая часть, горожане, защитная маска, пешеходы в маске
Коронавирус будет преследовать человечество еще несколько лет Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Случаи заражения коронавирусом будут встречаться еще ближайшие несколько лет. С таким мнением выступил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Коронавирус никуда не денется», — сказал Тимаков в интервью РИА «Новости». По его словам, случаи заболевания точно будут встречаться в ближайшие несколько лет.

Медик Владислав Мохамед Али дал инструкцию о том, что делать при симптомах коронавируса, передает «Царьград». Он порекомендовал сначала позвонить участковому врачу, а затем пройти тестирование на дому. Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев считает, что не нужно заниматься самолечением. По его словам, бесконтрольный прием противовирусных препаратов может привести к неожиданным последствиям для иммунной системы человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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