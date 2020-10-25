Число случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 1,5 миллиона

За сутки 7 704 человек в России победили COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России обнаружено 16 710 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 16 710 заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. По данным оперштаба, скончались 229 человек, 7 704 вылечились. Всего с начала пандемии заболевание было обнаружено у 1 513 877 россиян, из них 26 050 скончались, 1 138 522 победили инфекцию.

Москва остается лидером по количеству заболевших коронавирусом. Там обнаружено 4 455 новых заболевших. На втором месте находится Санкт-Петербург (+709), затем идет Московская область (+491).

Среди регионов УрФО первое место занимает Свердловская область — 276 новых случая COVID-19. Следом в списке находится ХМАО — 195 новых зараженных. В ЯНАО подтверждено 179 случаев инфицирования, в Пермском крае нашли 153 новых заболевших, в Тюменской области — 139. В Челябинской области вирус выявлен у 133 человек, а в Курганской — у 79.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что уровень заболеваемости коронавирусом в России может снизиться уже этой зимой. Для этого необходимо соблюдение противоэпидемических мер. Эпидемиолог центра Гамалеи, профессор Виктор Зуев ожидает снижения заболеваемости COVID-19 летом, передает агентство Nation News.