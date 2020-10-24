СМИ опубликовали фото и видео последствий взрыва на российском танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. При взрыве удалось спасти 10 человек, судьба троих членов экипажа неизвестна, их поиски продолжаются.
«В результате произошедшего судно сильно пострадало», — передает РЕН-ТВ. Ранее была опубликована запись переговоров экипажа судна с диспетчером после инцидента. Из них следует, что из-за взрыва моряки полностью потеряли управление кораблем, перестал работать главный двигатель. Член экипажа сообщил, что взорвались первый и второй танк судна.
Инцидент произошел 24 октября в Азовском море. Взрыв прогремел на танкере «Генерал Ази Асланов», который направлялся в Ростов-на-Дону. В момент взрыва танкер был пустым. Предположительно, взорвались остаточные пары нефтепродуктов. В Росморречфлоте заявили, что утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера нет.
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