24 октября 2020

Опубликованы кадры последствий взрыва танкера в Азовском море. Видео

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Утечки топлива в акватории не выявлено (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

СМИ опубликовали фото и видео последствий взрыва на российском танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. При взрыве удалось спасти 10 человек, судьба троих членов экипажа неизвестна, их поиски продолжаются.

«В результате произошедшего судно сильно пострадало», — передает РЕН-ТВ. Ранее была опубликована запись переговоров экипажа судна с диспетчером после инцидента. Из них следует, что из-за взрыва моряки полностью потеряли управление кораблем, перестал работать главный двигатель. Член экипажа сообщил, что взорвались первый и второй танк судна.

Инцидент произошел 24 октября в Азовском море. Взрыв прогремел на танкере «Генерал Ази Асланов», который направлялся в Ростов-на-Дону. В момент взрыва танкер был пустым. Предположительно, взорвались остаточные пары нефтепродуктов. В Росморречфлоте заявили, что утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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