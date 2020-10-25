Азербайджан готов прекратить огонь в Карабахе

Азербайджан ждет ответного шага Армении по Карабаху Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил», — приводит слова Алиева РИА «Новости». Согласовать прекращение огня азербайджанская сторона готова уже сегодня. По словам Алиева, Армения должна быть привержена принципам, выработанным совместно США, Россией и Францией. Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дипломатического решения Нагорно-Карабахского конфликта нет.

Обострение конфликта в Карабахе началось в конце сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили перемирие с полудня 10 октября, однако позже обвинили друг друга в нарушении договоренностей, передает деловая газета «Взгляд».

Ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что часть военнослужащих армии Азербайджана перед боями переодевается в форму солдат Армении. Он также не исключил, что некоторые военные могут быть наемными террористами.