Иммунолог: для кого прививка от коронавируса станет обязательной

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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, женщина в маске
Некоторым россиянам придется обязательно прививаться от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса станет обязательной для граждан, находящихся в группе риска, но не раньше, чем кончатся испытания препарата. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов.

«Третья фаза испытаний делается добровольной — люди подписывают согласие на участие в исследовании», — подчеркнул Костинов исключительно добровольный характер исследований. Он предположил, что вакцинацию от коронавируса внесут в Национальный календарь профилактических прививок. «Когда исследования будут завершены, вакцинация станет обязательной для населения, которое составляет группу высокого риска», — сказал Костинов.

Ранее старший научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что вакцинация должна быть обязательной для учителей, преподавателей вузов и представителей тех профессий, которые имеют дело с большим количеством людей, передает «Национальная служба новостей». Генеральный директор компании-производителя вакцины «Спутник V» «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса должна стартовать в ноябре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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