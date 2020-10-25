Непризнание Западом может обернуться для Александра Лукашенко арестом Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Непризнание Западом итогов прошедших в Белоруссии президентских выборов приведет к передаче фактической власти в руки премьер-министра республики и дальнейшему аресту Александра Лукашенко. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«6 ноября истекают полномочия Александра Лукашенко на пятом президентском сроке. В соответствии с белорусской Конституцией, исполняющим обязанности президента республики с 6 ноября 2020 года становится премьер-министр Роман Головченко. Запад не признает Лукашенко президентом, они должны признать исполняющим обязанности президента Белоруссии Головченко и направить ему 6 ноября телеграмму приветствия», — рассказал Болкунец.

Политолог подчеркнул, что в современной истории Белоруссии подобный эпизод двоевластия уже был. С 1999 по 2001 год для Запада легитимным главой государства являлся последний председатель Верховного Совета Семен Шарецкий. Сразу после признания Западом, Шарецкому пришлось покинуть республику. В дальнейшем на родину он не возвращался.

В случае если Запад признает Головченко легитимным главой государства, белорусская номенклатура, по мнению политолога, также может признать нового исполняющего обязанности президента. Такой сценарий подразумевает дальнейший арест Лукашенко, или его бегство из страны, уверен Болкунец.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко ультиматум. По ее словам, если до конца сегодняшнего дня, 25 октября, действующий глава государства не уйдет со своего поста и не прекратит насилие на улицах белорусских городов, в республике начнется национальная забастовка всех предприятий, а также будут заблокированы главные транспортные артерии страны.