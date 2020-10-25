Силуанов раскрыл, когда Россия начнет тратить народные резервы

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XIX съезд всероссийской политической партии
По словам Антона Силуанова, ФНБ является своеобразной копилкой страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Минфин РФ задействует средства Фонда национального благосостояния страны только в случае обвала цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Фонд национального благосостояния будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть», — цитирует Силуанова ТАСС. По словам министра, объемы самого фонда на конец этого года составят порядка 12,5 триллионов рублей. Из них 8 триллионов являются ликвидной частью.

Силуанов подчеркнул, что Фонд национального благосостояния является своеобразной копилкой страны. Он выразил надежду, что правительство сможет обойтись плановыми решениями без необходимости обращения к фонду.

Ранее в Госдуме РФ призвали выделить деньги из Фонда национального благосостояния для обеспечения школьников необходимым оборудованием для дистанционного обучения, сообщает «Национальная служба новостей». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин подчеркнул, что ухудшение качества образования, связанное с проблемами при переходе на дистант, в дальнейшем отразится на экономике страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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