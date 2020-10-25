Советник Путина: ждать ли новых выплат семьям с детьми

По словам Максима Орешкина, до введения дополнительных выплат необходимо, чтобы стандартные меры поддержки были исчерпаны Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Дополнительные выплаты россиян нужно вводить только после того, как будут исчерпаны имеющиеся меры поддержки. Таким мнением поделился помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Переходить к, скажем так, „вертолетным деньгам“ в широком смысле этого слова необходимо после того, как все стандартные меры экономической политики исчерпаны», — рассказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, Россия является одной из стран, где перед введением дополнительных мер поддержки, нужно пройти стандартные стимулирующие экономические меры.

Орешкин рассказал, что президент России Владимир Путин принял решение по введению новых выплат, несмотря на то, что многие из его окружения были против. Однако, данные меры являлись своевременными.

Ранее в Госдуме продлили срок беззаявительных выплат семьям с детьми, сообщает телеканал 360. Принятый законопроект предусматривает продление таких выплат до 1 марта 2021 года.