25 октября 2020

Назван срок появления новой вакцины от коронавируса

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В США вакцина появится к концу года Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса американского производства будет готова к концу года. Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Мы узнаем, является ли вакцина безопасной и эффективной к концу ноября-началу декабря», — цитирует Фаучи «Аргументы недели». При этом он отметил, что вакцинация значительной части населения страны произойдет не раньше второго или третьего квартала 2021 года.

В настоящее время в России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Другие научные учреждения ведут разработку еще ряда сывороток. При этом научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев посоветовал россиянам отказаться от использования вакцин от коронавируса, пока не закончатся все испытания сывороток, гарантирующие их эффективность и безопасность.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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