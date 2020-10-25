Вакцина может оказаться неэффективной Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Поставивший прививку от коронавируса депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал три причины, почему это стало возможным.

Первая причина, по его словам, — Гартунг мог попасть в число привитых добровольцев, получивших плацебо. Доктор объяснил, что таков принцип клинических испытаний, когда некоторые из волонтёров получают пустышку вместо препарата.

Вторая причина — у него, как и любого другого привитого человека, мог не успеть сформироваться иммунный ответ. Врач напомнил, что он может появиться только через три недели после второго укола.«То есть в целом начиная с первого введения препарата должно пройти 1,5 месяца», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Комсомольской правдой». Последней причиной может стать неэффективность вакцины. Иммунный ответ после прививки у людей старшего возраста, а также у злоупотребляющих алкоголем или переживающих стресс может быть, наоборот, снижен.

В настоящее время в России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Другие научные учреждения ведут разработку еще ряда сывороток. При этом научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев посоветовал россиянам отказаться от использования вакцин от коронавируса, пока не закончатся все испытания сывороток, гарантирующие их эффективность и безопасность.